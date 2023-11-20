iPhone 16 Pro получит улучшенную батарею

По традиции компания Apple использует менее ёмкие аккумуляторные батареи для своих смартфонов с индексом Pro с диагональю экрана 6,1 дюйма, и iPhone 15 Pro не стал исключением. И компания, вероятно, не планирует менять подход к интегрированию аккумулятора в смартфоне iPhone 16 Pro, так как в сети появилась информация о предполагаемом прототипе батареи для этого смартфона, в рамках которой специалисты указывают на то, что эта батарея существенно меньше того, что компания будет использовать в iPhone 16 Pro Max. Подробности, представленные западным журналистом, указывают на то, что батарея прототипа iPhone 16 Pro имеет ёмкость 3 355 мАч, то есть после конвертации ёмкость составляет 13,02 Втч с ограниченным напряжением заряда в 4,48 В.

А учитывая, что компания Apple не станет менять ёмкость аккумуляторной батареи в ближайшем будущем, это будет незначительным улучшением по сравнению с батареей iPhone 15 Pro на 3 274 мАч — речь идёт о приросте в 2% от года к году. Но на этом основные отличия новой батареи от текущего решения не заканчиваются — например, вместо глянцевой поверхности батарея теперь использует матовую металлическую оболочку и переработанный разъём подключения, хотя форма батареи остаётся неизменной по сравнению с iPhone 15 Pro. Использование металлической оболочки может означать, что iPhone 16 Pro получит усиление в распределении тепла, но, с другой стороны, это может быть просто формат для батареи-прототипа, а на релизе оболочка будет иной.