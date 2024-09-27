iPhone 16 Pro проще ремонтировать благодаря новой конструкции

Как оказалось, смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Pro получили обновлённую внутреннюю конструкцию, что повысило ремонтопригодность устройств по мнению специалистов. Да, сегодня специалист из iFixit добрался до свежих флагманов и поделился разбором iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, который показал изменения, внесённые Apple. Например, процесс замены аккумуляторной батареи по-прежнему прост, ведь батарею можно заменить посредством задней панели устройства, что снижает риск повреждения дисплея при ремонте. Разборка также показала, что Apple решила поместить батарею iPhone 16 Pro в металлический корпус, в то время как у Pro Max этого корпуса нет. Причина этого пока неясна, но можно предположить, что компания стремилась уменьшить вес устройства.

Помимо батареи, разборка продемонстрировала, что сканер LiDAR в iPhone 16 Pro теперь легче доступен для замены. Ранее этот датчик был спрятан под основным модулем камеры, что затрудняло его замену. И несмотря на то, что сканеры LiDAR одинаковы в обоих устройствах, их нельзя заменить между моделями, так как у них разная длина кабелей и расположение винтов. Кроме того, антенна mmWave была перемещена в верхнюю часть устройства, чтобы освободить место для новой кнопки управления камерой на боковой стороне гаджета. В новых моделях её переместили в специальное углубление в верхней части устройства. В целом не сказать, что эти флагманы всё ещё можно легко ремонтировать, но в этом году ситуацию слегка улучшили.
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