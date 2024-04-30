iPhone 16 будет продаваться очень плохо

Аналитики мобильного рынка уверены, что компания Apple в следующем году покажет достаточно низкие показатели уровня продаж. Причина в том, что на рынке Китая производитель теряет свои показатели — локальные бренды активизировались и достаточно активно работают над тем, чтобы реализовать свои разработки. Кроме того, различного рода ограничения со стороны США в отношении Китая приводят к ответным мерам, что, безусловно, плохо сказывается на желании местных пользователей брать именно технику Apple. И, конечно, существенным недостатком в этом направлении является интеграция технологий на базе искусственного интеллекта. У Apple с этим огромная беда и, к сожалению, ничего с этим не поделать — у компании нет своего ИИ.

Соответственно, ожидать какого-то бума продаж от iPhone 16 не стоит. Сейчас пользователи активно смотрят в сторону функций на базе искусственного интеллекта, которые позволят пользоваться смартфоном с большим набором функций и возможностей. Это в определённом смысле двигатель продаж — пользователи видят, что у гаджета есть технология для удаления объектов из кадра, и они принимают решение купить именно этот гаджет, ведь по всем остальным параметрам современные флагманы более или менее идентичны. И если в iPhone 16 не будет своего искусственного интеллекта, когда у других гаджетов эти функции давно есть, продажи смартфонов компании явно не будут демонстрировать высокий уровень на фоне потенциальных конкурентов.