iPhone 16 не получит Apple Intelligence на релизе

Если верить информации инсайдеров, релиз серии смартфонов нового поколения iPhone 16 состоится уже в сентябре текущего года, и Apple, скорее всего, как и годом ранее, планирует представить сразу четыре новые модели. Кроме того, стоит понимать, что эти смартфоны будут работать под управлением iOS 18 из коробки, но, как оказалось, это вовсе не гарантирует того, что все четыре модели будут поддерживать функцией искусственного интеллекта Apple Intelligence. Да, технологический гигант не успевает внедрить множество функций генеративного ИИ в свою операционную систему, так что новые смартфоны отправятся в продажу без столь важного нововведения, что может сильно сказаться на продажах. Суть в том, что вместо запуска в iOS 18 функции Apple Intelligence будут выпущены с выходом iOS 18.1.

Соответственно, эти нововведения будут представлены спустя какое-то время после релиза нового флагмана, и это сильно огорчает потенциальных покупателей, которые надеялись получить новые функции сразу из коробки. Но согласно последним данным, система Apple Intelligence может быть готова только к октябрю, то есть владельцы новых флагманов примерно месяц будут ходить без доступа к ИИ. И это довольно странно, потому что ранее сообщалось, что компания Apple нацелилась на поставку 90 миллионов экземпляров смартфонов iPhone 16 только в 2024 году, что на 10% больше, чем у iPhone 15, но эта цифра была объявлена до того, как стало известно, что Apple Intelligence появится позже.
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