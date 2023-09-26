iPhone 16 не получит процессор с индексом Pro

В этом году компания Apple официально представила новую линейку смартфонов, во флагманских моделях которой используется новый мобильный процессор A17 Pro. Данный процессор обладает достаточно внушительной производительностью, но пока что он используется только в самых дорогих моделях линейки iPhone 15, что делает их более привлекательными для потенциальных покупателей. Но, как оказалось, компания не планирует в ближайшем будущем выпускать процессоры линейки Pro в смартфонах базовой версии. Это значит, что в следующем году, когда компания представит свой новый флагманский смартфон, в базовых версиях iPhone 16 будет использоваться процессор без индекса Pro. Это связано с тем, что компания хочет отделить более дорогие версии флагманов от базовых моделей без индекса Pro.

Вероятно, это очень важный момент в развитии флагманских смартфонов компании Apple, потому что это позволяет объяснить более высокую цену. Например, компания может сказать, что в новом процессоре с индексом Pro имеется более качественная графика, более производительные ядра или новая архитектура. Всё это позволяет запускать игры на максимальных настройках графики с трассировкой лучей и прочими технологиями, которые в определённых сценариях пользователю действительно нужны. Но в базовых версиях всего этого не будет, так что если человек хочет играть в игры на смартфоне, получая от этого максимальное удовольствие, то ему придётся покупать iPhone 16 Pro.
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