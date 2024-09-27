iPhone 16 получил Wi-Fi 7, но толку от этого никакого

Недавно компания Apple официально представила линейку смартфонов iPhone 16 с множеством обновлений — в том числе в аппаратном направлении. И стоит сказать, что помимо улучшенного процессора и расширенной оперативной памяти компания также уделила внимание модулям, отвечающим за технологии связи. Соответственно, модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили поддержку Wi-Fi 7 для более высоких скоростей загрузки и выгрузки данных, однако недавние тесты показали, что устройства сталкиваются с проблемами, демонстрируя немного не то, что ожидали пользователи. Дело в том, что компания Apple обещала более высокие скорости по сравнению с прошлогодней технологией Wi-Fi 6E, которая использовалась в iPhone 15.

Теоретически скорость модуля Wi-Fi выросла с 2,4 Гбит/сек до 5,8 Гбит/сек, но реальное повышение производительности оказалось не таким значительным. Согласно последним тестам, модели iPhone 16 не смогли продемонстрировать обещанные высокие скорости передачи данных, что многих может сильно огорчить. Модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Plus были подключены к мощной сети с частотой 6 ГГц и скоростью до 10 Гбит/сек, но результаты показали, что устройства не смогли преодолеть скорость 1,6-1,7 Гбит/сек. Журналисты отметили, что результаты почти идентичны прошлогодним тестам iPhone 15 Pro Max с WiFi 6E. Более глубокое расследование показало, что Apple искусственно ограничила потенциал Wi-Fi 7. Вероятно, это нужно для повышения автономности.
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