iPhone 16 получил Wi-Fi 7, но толку от этого никакого

Теоретически скорость модуля Wi-Fi выросла с 2,4 Гбит/сек до 5,8 Гбит/сек, но реальное повышение производительности оказалось не таким значительным. Согласно последним тестам, модели iPhone 16 не смогли продемонстрировать обещанные высокие скорости передачи данных, что многих может сильно огорчить. Модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Plus были подключены к мощной сети с частотой 6 ГГц и скоростью до 10 Гбит/сек, но результаты показали, что устройства не смогли преодолеть скорость 1,6-1,7 Гбит/сек. Журналисты отметили, что результаты почти идентичны прошлогодним тестам iPhone 15 Pro Max с WiFi 6E. Более глубокое расследование показало, что Apple искусственно ограничила потенциал Wi-Fi 7. Вероятно, это нужно для повышения автономности.