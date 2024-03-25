iPhone 16 получит больше оперативной памяти для ИИ

До сих пор компания Apple увеличивала объём оперативной памяти на своих iPhone максимум до 8 ГБ — в том числе это касается и более дорогих моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако с повышением борьбы в области искусственного интеллекта и усилиями крупных технологических гигантов внедрить модели больших языковых моделей в свои продукты, Apple, вероятно, придётся внести изменения в будущую линейку. Согласно информации корейской компании, в iPhone 16 будет гораздо больше оперативной памяти, потому что производитель хочет повысить производительность в различного рода приложениях на базе ИИ, которые требуют большего пространства.

Некоторые западные журналисты тоже уверены, что вместо апгрейда встроенного хранилища в iPhone 16, компания Apple увеличит объём оперативной памяти на этих смартфонах. К сожалению, инсайдеры пока что не готовы указывать на то, будет ли компания Apple увеличивать объём оперативной памяти только в смартфона iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, либо же улучшение будет доступно и в базовых версиях смартфонов. Больший объём оперативной памяти всегда полезен при работе с ИИ локально на смартфоне, но если это будет слишком дорогим удовольствием, то производитель может и отказаться от затеи. С другой стороны, если Apple в целом откажется от релиза ИИ в этом году на своих смартфонах, то можно будет обойтись без повышения оперативной памяти ещё в одном поколении — сейчас 8 ГБ памяти на новых iPhone хватает с большим запасом.
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