iPhone 16 получит более быструю беспроводную зарядку

Apple без лишнего шума сделала беспроводную зарядку более гибкой — в iOS 26, релиз которой ожидается уже в следующем месяце (возможно, вместе с запуском iPhone 17), появилась поддержка Qi2 25 Вт на большинстве моделей iPhone 16. Теперь владельцы смогут пользоваться не только фирменными зарядками MagSafe, но и аксессуарами сторонних брендов, включая Belkin. Ранее все iPhone 16 уже умели заряжаться на мощности до 25 Вт, но только с оригинальными зарядками Apple — например, с обновлённым MagSafe и адаптером на 30 Вт. Теперь же iOS 26 снимает ограничение — та же скорость доступна с любым совместимым устройством Qi2.2 или Qi2 25 Вт. Belkin уже представила несколько новых зарядок с поддержкой стандарта, обещая зарядку от 0 до 50% за 30 минут — ровно как у Apple.

Интересно, что Apple не стала держать функцию эксклюзивом для iPhone 17, а расширила её на текущую линейку. Исключение составил только iPhone 16e, который остался без поддержки Qi2. Возможно, будущие версии этого устройства получат такую возможность. Стоит отметить, что официально компания нововведение не анонсировала — оно было замечено в свежей бета-версии iOS 26. Конкуренты тоже не отстают — Google недавно представила Pixel 10 Pro с повышенными скоростями беспроводной зарядки, что ставит устройства в прямое сравнение с iPhone 16. Правда, крупные бренды обычно не спешат с повышением мощности зарядки, так как это приводит к перегреву и шансу возгорания смартфона. Это никому не нужно на самом деле.
