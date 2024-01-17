iPhone 16 получит более быструю память QLC

По сообщениям сразу нескольких инсайдеров компания Apple приобретает внушительные партии NAND-флеш-памяти типа QLC для своих будущих устройств в линейке iPhone 16, что даст ей возможность представить модели с более внушительным объёмом памяти. Единственная проблема заключается в том, что использование технологии QLC NAND имеет несколько недостатков, на которые многие компании закрывают глаза из-за экономии средств на покупке чипов. Дело в том, что технология QLC, или Quad Level Cell, позволяет использовать четыре бита данных на ячейку памяти вместо трёх. Помимо снижения затрат, связанных с меньшей ценой за каждый ГБ памяти, флеш-память QLC NAND может хранить больше данных, используя то же количество ячеек, но это примерно все преимущества использования этой технологии.

При этом технология будет менее надежной, чем TLC, так как QLC поставляется с меньшим количеством циклов записи на чипах флеш-памяти, не говоря уже о более низких скоростях. Стоит напомнить, что ранее Apple уже собиралась использовать флеш-память QLC NAND для линейки iPhone 14, но в конечном итоге от этой идеи пришлось отказаться, потому что компания решила использовать более стандартное решение на базе TLC. Возможно, производитель как-то доработал технологию и теперь у компании будет больше возможностей для эксплуатации QLC, но сейчас это всё выглядит немного странно. Всё же компания всегда предпочитала надёжность, а теперь вдруг решила перейти на рискованные чипы.