iPhone 16 получит более быструю память QLC

По сообщениям сразу нескольких инсайдеров компания Apple приобретает внушительные партии NAND-флеш-памяти типа QLC для своих будущих устройств в линейке iPhone 16, что даст ей возможность представить модели с более внушительным объёмом памяти. Единственная проблема заключается в том, что использование технологии QLC NAND имеет несколько недостатков, на которые многие компании закрывают глаза из-за экономии средств на покупке чипов. Дело в том, что технология QLC, или Quad Level Cell, позволяет использовать четыре бита данных на ячейку памяти вместо трёх. Помимо снижения затрат, связанных с меньшей ценой за каждый ГБ памяти, флеш-память QLC NAND может хранить больше данных, используя то же количество ячеек, но это примерно все преимущества использования этой технологии.

При этом технология будет менее надежной, чем TLC, так как QLC поставляется с меньшим количеством циклов записи на чипах флеш-памяти, не говоря уже о более низких скоростях. Стоит напомнить, что ранее Apple уже собиралась использовать флеш-память QLC NAND для линейки iPhone 14, но в конечном итоге от этой идеи пришлось отказаться, потому что компания решила использовать более стандартное решение на базе TLC. Возможно, производитель как-то доработал технологию и теперь у компании будет больше возможностей для эксплуатации QLC, но сейчас это всё выглядит немного странно. Всё же компания всегда предпочитала надёжность, а теперь вдруг решила перейти на рискованные чипы.
Infinix Hot 40i оценен в 11 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в России бюджетный смартфон Hot 40i, который оценен в 11, 13 и 14 тысяч рублей…
Представлен топовый камерофон Vivo X100 Pro …
Компания Vivo представила сегодня не только флагманский смартфон Vivo X100, но и его более продвинутую ве…
Realme раскрыла дизайн смартфона GT5 Pro…
Компания Realme опубликовала изображение флагманского смартфона Realme GT5 Pro, официальная презентация к…
Бюджетный смартфон Redmi 13C уже продают в Парагвае …
Смартфон Redmi 13C еще не был представлен официально, однако это не помешало одному из парагвайских магаз…
Смартфон Honor X7b оценен в 250 долларов…
Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor X7b, которая появится в международной прода…
Vivo представила смартфон T2 с шикарной камерой и дисплеем…
Сегодня, 30 октября, компания Vivo официально представила свой передовой смартфон Т2, который поддерживае…
Стала известна цена Redmi Note 13 4G…
Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках и ценах глобальны…
Huawei Nova 12 Pro получит 60-Мп селфи-камеру …
Известный своей осведомлённостью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Huawei…
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor