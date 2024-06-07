iPhone 16 получит более ёмкую батарею с защитой из металла

Базовая версия iPhone 16, которая выйдет в этом году, возможно, будет иметь больший аккумулятор, чем её прямой предшественник iPhone 15 — по крайней мере, согласно последним изображениям, которые сегодня попали на просторы интернета. Помимо L-образной формы и размещения в защитном металлическом корпусе, будущие покупатели нового флагмана могут ожидать увеличенное время работы от аккумулятора, а это на самом деле огромный плюс. Благодаря серии изображений, опубликованных китайским инсайдером, стало известно, что производитель планирует использовать металлическую защиту для аккумуляторной батареи во всех своих смартфонах новой линейки, а не только в топовом флагмане, что на самом деле является отличной новостью, так как покупатели базовой версии не будут чувствовать себя ущемлёнными.

Кроме того, благодаря этой утечки пользователи узнали, что увеличенная ёмкость батареи 3597 мАч будет представлена во всех гаджетах новой линейки, а это тоже говорит о многом. Для сравнения, iPhone 15 оснащён аккумулятором ёмкостью 3349 мАч, то есть iPhone 16 будет иметь на 7% большую ёмкость. Хотя разница незначительна, пользователи всё же могут рассчитывать на немного большее время работы от одного заряда батареи, особенно если компания Apple добавит более энергоэффективные компоненты. Правда, пока что не совсем понятно зачем компания решила использовать металлическую защиту для аккумулятора, ведь обычно это вызывает лишь повышение веса.
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