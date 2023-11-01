iPhone 16 получит крайне необычную фишку с новой кнопкой

Презентация смартфонов iPhone 15 прошла относительно неплохо, так как новинки получили некоторые интересные изменения и продаются на текущий момент весьма неплохо. Но это не мешает инсайдерам заниматься поисками информации о следующем поколении смартфонов компании Apple, потому что с каждым годом производитель делает что-то новое и читателям нравится узнавать об этом заранее. Например, сегодня появилась информация о том, что будущие смартфоны iPhone 16 будут предоставлять доступ к новой кнопке, которую разместят на левой грани смартфона. Данная кнопка будет программируемая, так что пользователь сможет установить на неё то действие, которое ему необходимо в повседневной жизни. И это очень странное решение, хотя и абсолютно практичное.

Дело в том, что на текущий момент у смартфона уже предостаточно кнопок, которые можно использовать по назначению. Например, можно назначить какие-то действия на новую кнопку, которая была добавлена в этом году, и доступных сценариев с этой клавишей достаточно много. Также пользователь может назначить какие-то действия посредством стороннего софта на качели громкости, чтобы быстро запускать камеру или ещё что-то в таком духе. Зачем смартфону устанавливать ещё одну кнопку, которая будет лишь путать пользователя в процессе эксплуатации смартфона, не совсем понятно, но и слух может оказаться просто выдумкой от поставщиков секретной информации. В любом случае ответ на этот вопрос мы узнаем лишь в сентябре следующего года.