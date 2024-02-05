iPhone 16 получит новый процессор на техпроцессе в 3 нм

Кроме того, согласно утечке данных из базы бенчмарка Geekbench 6, процессор A18 Pro получил крайне высокий результат в одноядерном тесте, хотя его многоядерные результаты уступают тому, что показывают прямые конкуренты в лице Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Вероятно, мы увидим более высокие показатели производительности процессора перед запуском iPhone 16, так как сейчас тестируются инженерный образец без должной оптимизации и прочих преимуществ. Релизный чип, вероятно, будет поставляться в новых смартфонах с целым рядом различных улучшений — можно ожидать генеративный искусственный интеллект, улучшенную 48-мегапиксельную основную камеру и диагональ в 6,9 дюйма. Правда, пока что это всё является лишь выдумкой от инсайдеров — никто точно не может сказать какие именно особенности получит флагман нового поколения до официальной презентации.