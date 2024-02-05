iPhone 16 получит новый процессор на техпроцессе в 3 нм

В утечках кода операционной системы iOS 18 упоминается, что процессор A18 будет использоваться во флагманских смартфонах серии iPhone 16 от Apple. И хотя текущий топовый процессор A17 Pro был создан с использованием передового технологического процесса процесса 3 нм первого поколения от TSMC, грядущий чип, если верить данным инсайдеров, будет изготовлен на базе второго поколения техпроцесса N3E. Учитывая использование данного нововведения, процессор A18 станет уже третьим решением для смартфонов наряду с Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, использующим передовой технологический процесс в 3 нанометра.

Кроме того, согласно утечке данных из базы бенчмарка Geekbench 6, процессор A18 Pro получил крайне высокий результат в одноядерном тесте, хотя его многоядерные результаты уступают тому, что показывают прямые конкуренты в лице Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400. Вероятно, мы увидим более высокие показатели производительности процессора перед запуском iPhone 16, так как сейчас тестируются инженерный образец без должной оптимизации и прочих преимуществ. Релизный чип, вероятно, будет поставляться в новых смартфонах с целым рядом различных улучшений — можно ожидать генеративный искусственный интеллект, улучшенную 48-мегапиксельную основную камеру и диагональ в 6,9 дюйма. Правда, пока что это всё является лишь выдумкой от инсайдеров — никто точно не может сказать какие именно особенности получит флагман нового поколения до официальной презентации.