iPhone 16 получит новую систему камер и старый дизайн

Apple планирует внести множество изменений в линейку базовых смартфонов iPhone 16, чтобы существенно изменить дизайн устройства и привлечь внимание потенциальных покупателей, уставших от однотипных устройств бренда. Например, инсайдеры считают, что iPhone 16 получит дизайн корпуса, который будет сильно напоминать iPhone X и iPhone 12. И хотя общий дизайн смартфона останется прежним, ожидается, что компоновка камеры будет изменена — теперь компания вновь вернётся к вертикальному расположению объективов вместо того, чтобы задействовать диагональное расположение камер. Это означает, что оба сенсора камеры на задней стороне будут установлены вертикально один над другим, как это было представлено в iPhone 11. При этом островок камеры довольно сильно выступает над основной панелью корпуса по сравнению с текущими моделями.

Это может потенциально означать, что компания работает над внедрением более крупных сенсоров в камерах нового поколения. С другой стороны, нужно понимать, что это рендеры, основанные на ранних сливах информации про iPhone 16, и конечный дизайн может отличаться от того, что представили дизайнеры. Кроме того, стоит понимать, что компания явно будет делать упор не только на дизайн корпуса, но и на производительность и на массу других нововведений. Потому что продажи смартфонов Apple в Китае сильно упали именно из-за того, что пользователи не видят инноваций, а покупать новый флагман без новых функций никто не желает.