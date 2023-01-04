iPhone 16 получит процессор на 2 нанометрах

Инсайдеры просто обожают распространять слухи о смартфонах компании Apple даже в том случае, если до их релиза ещё несколько лет. Например, буквально вчера мы читали новости о грядущем iPhone 15, который должны анонсировать в сентябре текущего года, а уже сегодня поставщики секретной информации поведали о новых данных про iPhone 16. Этот гаджет производитель представит только в 2024 году, так что сразу хотелось бы предупредить — к моменту официального релиза устройства все параметры могут многократно переделать, так что эта информация не является точной и достоверной. Но инсайдеры уверяют, что новый процессор A18 Bionic будет производиться уже по 2-нанометровому технологическому процессу, что позволит существенно снизить энергопотребление процессора.

При этом, что вполне ожидаемо, пока что говорить о каких-либо заметных продвижениях в плане прироста производительности не стоит, потому что производитель упёрся в условный потолок возможностей. Увеличивать количество транзисторов в кристалле можно лишь за счёт увеличения размеров того самого кристалла, но тогда стоимость производства вырастет, а чип будет выделять больше тепла. Соответственно, сейчас компания работает над оптимизацией новых технологий, чтобы через два года показать смартфон на совершенно новом процессоре, который будет потреблять меньше энергии при текущем уровне производительности. Это положительно повлияет на длительность автономной работы гаджета.
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