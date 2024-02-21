iPhone 16 получит улучшенный микрофон для работы с ИИ

Сегодня появилась крайне интересная информация о том, что модели флагманских смартфонов iPhone 16 будут оборудованы улучшенными микрофонами для взаимодействия с искусственным интеллектом в iOS 18. Здесь хотелось бы отметить, что смартфоны iPhone 16 станут первыми устройствами компании с функциями искусственного интеллекта, которые будут работать в том числе локально на устройстве. Хотя некоторые функции будут реализованы и в более старых моделях iPhone посредством обновления программного обеспечения, iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут иметь некоторые эксклюзивные фишки, чтобы улучшить работу системы Siri. Например, инсайдеры считают, что компания Apple активно работает над обучением своего искусственного интеллекта, дабы в будущем голосовой помощник имел больший набор функций и возможностей.

Именно для этого компания Apple предложит улучшенные микрофоны в iPhone 16, что позволит устройству более чётко распознавать голосовые команды. И учитывая, что компания планирует реализовать улучшения аппаратного обеспечения на iPhone 16 специально для Siri, можно смело предположить, что голосовой помощник является крайне важной функцией для компании Apple и именно на ней компания будет делать акцент на презентации. Да и на текущий момент голосовой помощник Siri на iPhone имеет существенные трудности с пониманием контекста по сравнению с Google Assistant. Возможно, это тоже будет исправлено в ближайшем будущем, особенно если ИИ настолько важен.
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