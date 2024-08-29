iPhone 16 поступит в продажу раньше обычного

Обычно Apple начинает принимать предзаказы на свои устройства в пятницу сразу после официальной презентации, но на этот раз, по данным немецкого блога Macerkopf, старт предзаказов состоится на день раньше — в четверг, 12 сентября. Издание не уточняет причину изменения в традиционном расписании Apple и не приводит источников, поэтому к этой информации следует относиться с осторожностью. С другой стороны, стоит отметить, что Apple проводит свою презентацию в этом году на день раньше обычного — чаще всего такие мероприятия проходят по вторникам, но на этот раз компания выбрала понедельник. Если Apple сохранит этот график, предзаказы на iPhone 16 действительно могут начаться в четверг.

Пока что не совсем ясно, связано ли изменение дат с промежутком между анонсом и началом предзаказов. Возможно, производитель хочет дать покупателям меньше времени на принятие решения — всего через три дня после анонса новых смартфонов они поступят в продажу и пользователи побегут их покупать, не имея достаточно времени на то, чтобы подумать нужен ли им этот смартфон или нет. Это более или менее коррелируется с новостями о том, что производитель хочет заметно поднять свой уровень продаж в этом году, чтобы порадовать преданных инвесторов. Но пока что всё это лишь предположения и на самом деле компания ничего официально не комментировала, потому что и само существование iPhone 16 никто официально не подтверждал — это тоже на текущий момент просто слух от известных инсайдеров.