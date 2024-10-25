iPhone 16 продаётся сильно хуже плана

По данным достаточно известного и авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, смартфоны нового поколения iPhone 16 и 16 Plus столкнулись с недостаточным спросом на рынке спустя всего месяц после официального релиза, так что компания Apple, по сообщениям отраслевых источников, сократила заказы на производство этих моделей на целых 10 миллионов единиц с настоящего момента до первой половины следующего года. Ожидается, что общий объём производства серии iPhone 16 в четвёртом квартале 2024 года составит 80 миллионов единиц, что ниже предыдущего прогноза в 84 миллиона и существенно меньше 90-91 миллиона устройств iPhone 15 серии, выпущенных в прошлом году. По прогнозам, выпуск iPhone 16 в первом квартале 2025 года снизится до 45 миллионов единиц и до 39 миллионов во втором квартале.

Аналитик также выразил пессимизм по поводу сервиса Apple Intelligence как драйвера, способного существенно повысить спрос на серию iPhone 16. Дело в том, что данный сервис в целом не создаёт какого-то прорыва на рынке современных технологий, потому что в определённом смысле все функции от искусственного интеллекта компании Apple создала не компания Apple, а другие стартапы. Но интересно, что производитель вновь столкнулся с низким спросом на базовые модели, так что в будущем, вероятно, производитель будет делать особый акцент на более дорогих Pro-версиях, потому что они объективно приносят больше прибыли и продаются гораздо эффективнее. Будем следить за ситуацией.
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