iPhone 16 с вертикальной камерой показали на фото

Недавно в сети появилась информация о том, что смартфон iPhone 16 получит новую основную камеру. Изменится дизайн – вертикаль вместо квадрата. Сегодня в сети появилась, как утверждается, фотография блока тыльной камеры для грядущей новинки и наскоро состряпанная визуализация того, как это будет выглядеть в конечном итоге. За источник утечки отвечает профильный ресурс MacRumors. Также недавно стало известно о довольно интересном наборе расцветок iPhone 16: светло-голубой, розовой, фиолетовой и персиковой. Официальная презентация новых смартфонов Apple ожидается в сентябре этого года.