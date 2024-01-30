iPhone 16 станет причиной обвала продаж Apple

Аналитик Минг-Чи Куо, который достаточно часто с высокой точностью предсказывает релиз продукции крупных компаний, предполагает, что продажи iPhone 16 в текущем и следующем году будут достаточно низкими из-за минимального апгрейда, а из-за этого в целом продажи производителя должны существенно просесть. Аналитик оценивает потенциальное снижение годовых поставок Apple до 15 процентов, прогнозируя общее количество проданных устройств на уровне около 200 миллионов. Это самое значительное снижение продаж за всю историю компании Apple. Специалист считает, что виной тому отсутствие значительных изменений дизайна и постепенное снижение поставок в Китае. Отсутствие революционных функций в iPhone 16 приведёт к тому, что новый флагман не сможет привлечь значительное количество клиентов, которые просто не захотят обновлять устройство — их текущий гаджет не сильно хуже.

Хотя Apple вносит некоторые изменения вроде улучшения микрофона для повышения функциональности Siri, компания до сих пор не представила интеграцию генеративного искусственного интеллекта, а это тренд, который сейчас двигает индустрию. При этом нужно понимать, что это лишь предположения — на самом деле крупные аналитики буквально каждый год прогнозируют падение продаж компании Apple, но пока что все их прогнозы оказались лишь вымыслом. Конечно, компания может снизить продажи из-за слабого апдейта флагмана нового поколения, но никто на самом деле не знает каким будет новый iPhone 16.