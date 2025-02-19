iPhone 16E получил уникальный чип от Apple

Apple только что представила iPhone 16E, который можно назвать духовным наследником линейки iPhone SE, и он имеет важное нововведение — это первый смартфон бренда с собственным 5G-модемом Apple под названием C1. Этот чип, по утверждениям компании, является самым энергоэффективным 5G-модемом на рынке, и его появление — попытка Apple прекратить зависимость от чипов Qualcomm для 5G-соединений. Apple утверждает, что модем способствует улучшенной автономности iPhone 16E, так как внутреннее строение устройства оптимизировано для установки более крупной батареи, обеспечивающей до 26 часов воспроизведения видео. Согласно техническим характеристикам iPhone 16E, новый чип охватывает тот же диапазон низкочастотных 5G-сетей, что и iPhone 16, но не поддерживает mmWave — это высокоскоростной 5G, обеспечивающий гигабитные скорости.

Внедрение чипа C1 в iPhone 16E вполне логично — это устройство за 599 долларов теперь является самым доступным способом получить один из смартфонов Apple с тонкими рамками и поддержкой Apple Intelligence. Если первое поколение чипа окажется не таким успешным, многие могут списать это на то, что устройство — более бюджетное. Но стоит помнить, что есть основания сомневаться в том, что его производительность будет на уровне Qualcomm. В 2023 году компания продлила соглашение с Qualcomm, после чего появились сообщения о трудностях с разработкой модема. Но к 2026 году Apple может наконец начать полностью отказываться от Qualcomm, и чип C1 станет первым шагом на этом пути.