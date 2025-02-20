iPhone 16e и iPhone 15 Pro получат доступ к генеративному ИИ

Буквально вчера компания Apple официально представила новый доступный смартфон iPhone 16e, и этот самый доступный смартфон в текущей линейке компании не получил кнопку Camera Control, которая присутствует у остальных моделей семейства iPhone 16. Стоит отметить, что эта кнопка является единственным способом получить доступ к функциям Visual Intelligence — фирменного искусственного интеллекта Apple, который позволяет генерировать визуальный контент. Однако, несмотря на её отсутствие, iPhone 16e всё равно получит Visual Intelligence. Более того, по данным достаточно известного инсайдера, Apple подтвердила, что Visual Intelligence также появится на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, у которых этой кнопки тоже нет, с будущим обновлением.

Вероятно, оно выйдет вместе с iOS 18.4, релиз которой ожидается в начале апреля. Пользователи этих трёх моделей без кнопки Camera Control смогут назначить функцию Visual Intelligence на Action Button. Кроме того, она будет доступна в Пункте управления, если владельцы решат использовать Action Button для других задач. Это значительное улучшение для iPhone 15 Pro и Pro Max — эти модели являются самыми старыми устройствами, поддерживающими Apple Intelligence, но до сих пор были лишены функций Visual Intelligence из-за отсутствия Camera Control. Теперь выяснилось, что это вовсе не было критичным ограничением — компания просто выпустит патч, который позволит работать с искусственным интеллектом.