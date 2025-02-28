iPhone 16e не просто так лишили MagSafe

Недавно представленный iPhone 16e лишился поддержки MagSafe, и Apple уже объяснила, что это никак не связано с использованием её первого модема собственной разработки. По словам Apple, решение отказаться от MagSafe было принято потому, что большинство пользователей, на которых рассчитан iPhone 16e, заряжают свои устройства исключительно через кабель. Это заявление, якобы сделанное представителями Apple, появилось в материале Джона Грубера на Daring Fireball. Те же источники утверждают, что потенциальные покупатели iPhone 16e вообще не используют индуктивную зарядку. Однако остаётся неясным, как именно Apple пришла к такому выводу и кто, по мнению компании, входит в эту аудиторию. Что вполне очевидно, так это то, что этот шаг связан с сокращением издержек.

При этом сам смартфон далеко не дешёвый, что говорит о том, что Apple просто увеличивает свою прибыль. Теперь компания пытается выдать это за нечто вроде «да вам это и не нужно, вы бы всё равно не пользовались». Такое объяснение выглядит весьма надменным, в духе «Apple лучше знает, что вам нужно». Ведь на самом деле компания Apple много лет назад даже пыталась выпустить в релиз свою собственную беспроводную зарядку, но в конечном итоге не справилась с этой задачей и отложила релиз продукта в долгий ящик. Это довольно странный подход — сначала создавать беспроводную зарядку, а потом выпустить смартфон за 600 долларов и сказать, что покупателям этого гаджета такая зарядка просто не нужна.