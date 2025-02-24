iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max показали на CAD-рендерах

В сети появилcя качественный CAD-рендер грядущих смартфонов Apple, который подтвердил авторитетный инсайдер Digital Chat Station. Итак, обычный iPhone 17 со сдвоенной тыльной камерой почти не отличается от iPhone 16, а тонкий iPhone 17 Air получит одинарную камеру. iPhone 17 Pro и 17 Pro Max отличаются корпусом из металла (жёлтый цвет) и стекла (красный). Стекло необходимо для поддержки беспроводной зарядки. Также источники утверждают, что Apple откажется от титана в старших моделях в пользу алюминия. Также смартфоны линейки iPhone 17 смогут похвастаться фирменными модемами 5G и адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7.