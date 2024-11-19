iPhone 17 Air будет толщиной в 6 мм

Согласно информации от достаточно надёжных инсайдеров, компания Apple планирует представить смартфон iPhone 17 Air уже в сентябре 2025 года. Предполагается, что новая модель заменит версию Plus, продажи которой оказались наименее впечатляющими в текущей линейке. И хотя изначально устройство внутри компании называлось iPhone 17 Slim, теперь производитель принял решение изменить название. И благодаря этим данным специалистам удалось получить информацию о том, насколько новинка действительно будет тонкой на момент релиза. Например, китайский инсайдер заявил, что толщина iPhone 17 Air может составить около 6 мм — если это подтвердится, устройство станет самым тонким iPhone за всю историю, превзойдя iPhone 6 с его толщиной в 6,9 мм.

И хотя о новинке известно не так уж много, уже появились некоторые подробности, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. Предполагается, что iPhone 17 Air получит экран диагональю 6,6 дюйма и мобильный процессор A19 (базовая версия, а не Pro — это очень важный момент). На тыльной панели смартфона, скорее всего, будет только одна камера, что может разочаровать некоторых пользователей, которые хотели получить полный набор функций в области мобильной фотографии. Другое дело, что данный смартфон, видимо, должен привлечь внимание тех, кто хочет получить передовой дизайн, а не тех, кто планирует играть в игры или делать шикарные снимки достопримечательностей. Теперь осталось узнать цену.
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