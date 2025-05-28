iPhone 17 Air будет весить всего 146 граммов

iPhone 17 Air, который заменит iPhone 16 Plus, должен выйти в сентябре, но уже сейчас появляются новые подробности о данной модели, которые лишь подогревают интерес аудитории. Например, согласно свежему отчёту, устройство будет весить примерно 146 граммов (ранее некоторые источники называли и другие цифры от 145 до 150 граммов, так что можно предположить, что финальный вес окажется в этом диапазоне). Это делает его легче, чем Samsung Galaxy S25 Edge, чему во многом способствует использование алюминия серии 7000 вместо титана. Такой материал позволил снизить массу рамки до 25–30 граммов. Другие компоненты тоже не утяжеляют устройство — OLED-дисплей весит около 35 граммов, камера на 48 мегапикселей — от 5 до 7 граммов, чип A19 с материнской платой — около 10–12 граммов, примерно столько же добавляют модуль MagSafe и остальная электроника. Тыльная стеклянная панель добавляет 15 граммов, а батарея — ещё 35 граммов.

Сама батарея, по слухам, будет использовать технологию на основе кремний-углерода, которая увеличивает плотность энергии без необходимости увеличивать габариты. Ёмкость точно не называется, но почти все утечки указывают на значение ниже 3 000 мАч, вероятнее всего около 2800–2900 мАч. При этом ходят слухи, что Apple предложит фирменный аккумуляторный чехол, что выглядит немного иронично — ведь ключевой акцент устройства сделан на его экстремальную тонкость. Толщина корпуса должна составить всего 5,5 мм, что делает iPhone 17 Air тоньше Galaxy S25 Edge.
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