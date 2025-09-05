iPhone 17 Air будут продавать за 1100 долларов

По последним данным TrendForce, iPhone 17 Air будет стоить от 1099 долларов и получит 256 ГБ встроенной памяти. Если сравнивать только по цене, то новый iPhone 16 Pro выглядит куда более выгодной покупкой, ведь он стоит 999 долларов, оснащён более ёмким аккумулятором и продвинутой камерой. В отчёте также говорится, что iPhone 17 Pro обойдётся в 1199 долларов, что на 200 долларов дороже его предшественника. Единственным утешением станет то, что в базовой версии вместо 128 ГБ памяти теперь предлагается 256 ГБ. А топовый iPhone 17 Pro Max, как ожидается, стартует с отметки 1299 долларов. Единственным неизменным по цене в линейке останется базовый iPhone 17 — он будет стоить 799 долларов, что создаёт внушительный разрыв в 300 долларов по сравнению с iPhone 17 Air.

В результате рекомендовать «супертонкий» смартфон Apple сложно, ведь у него слишком много компромиссов. Например, он оснащён всего одной тыльной камерой, что выглядит откровенно слабым решением. Даже если компания применит продвинутые алгоритмы обработки изображения для улучшения цифрового зума, разница между софтовыми и аппаратными возможностями будет очевидна. Также ранее сообщалось, что батарея iPhone 17 Air имеет ёмкость всего 2900 мАч. В Apple даже рассматривают вариант выпускного аксессуара, который позволит увеличить время работы, поскольку внутренние тесты показали слабую автономность устройства. Но в этом случае цена с учётом аксессуара будет ещё выше, да и смысл тогда в тонком корпусе?
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
