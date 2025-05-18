iPhone 17 Air получит батарею на 2700 мАч

В сети появились новые подробности о сверхтонком смартфоне iPhone 17 Air, релиз которого ожидается осенью. Если верить источнику из числа производителей компонентов, аппарат получит корпус толщиной 5,5 мм и массой 145 граммов. Для сравнения, выпущенный недавно Galaxy S25 Edge имеет корпус толщиной 5,8 мм и массой 163 грамма. При этом iPhone 17 Air приписывают батарею ёмкостью 2800 мАч против 3900 мАч у Galaxy S25 Edge. Ранее сообщалось, что для смартфона Apple могут выпустить дополнительный съёмный аккумулятор ёмкостью 2800 мАч, но с более высокой плотностью. Ориентировочная цена iPhone 17 Air пока не раскрывается, но Samsung Galaxy S25 Edge оценен в 1100 евро.

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