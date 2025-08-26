iPhone 17 Air получит фирменный модем Apple

Одним из ключевых маркетинговых акцентов вокруг будущего iPhone 17 Air станет то, что это будет первый смартфон Apple, оснащённый не только собственной Wi-Fi-микросхемой, но и фирменным 5G-модемом. Ранее уже сообщалось, что ультратонкий флагман получит эти компоненты, однако оставался вопрос — будет ли Apple использовать новейший чип или же ограничится уже существующим решением. Как выяснили инсайдеры, компания выбрала второй вариант — iPhone 17 Air унаследует модем C1, применяемый в iPhone 16e, что автоматически означает отсутствие поддержки сетей mmWave. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, вся линейка iPhone 17, кроме версии Air, получит модемы Qualcomm. Однако «облегчённый» флагман вновь останется с C1, так как более современный C2 в этом поколении не появится.

Главный недостаток такого решения в том, что модем поддерживает лишь диапазон sub-6 ГГц, тогда как mmWave способен обеспечивать скорость загрузки свыше 1 Гбит/сек. Для сравнения — sub-6 ГГц даёт обычно от 100 до 700 Мбит/сек. Тем не менее, у sub-6 есть и важные преимущества — гораздо более широкое покрытие, стабильность сигнала и меньшее энергопотребление. Именно поэтому iPhone 16e позиционировался как лучший 6,1-дюймовый смартфон Apple по автономности, чему во многом способствовал C1. Ожидается, что аналогичные преимущества получит и iPhone 17 Air, особенно учитывая слухи о скромном аккумуляторе ёмкостью всего 2800 мАч. Будет интересно посмотреть на его тесты скорости.