iPhone 17 Air получит фирменный модем Apple

Одним из ключевых маркетинговых акцентов вокруг будущего iPhone 17 Air станет то, что это будет первый смартфон Apple, оснащённый не только собственной Wi-Fi-микросхемой, но и фирменным 5G-модемом. Ранее уже сообщалось, что ультратонкий флагман получит эти компоненты, однако оставался вопрос — будет ли Apple использовать новейший чип или же ограничится уже существующим решением. Как выяснили инсайдеры, компания выбрала второй вариант — iPhone 17 Air унаследует модем C1, применяемый в iPhone 16e, что автоматически означает отсутствие поддержки сетей mmWave. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, вся линейка iPhone 17, кроме версии Air, получит модемы Qualcomm. Однако «облегчённый» флагман вновь останется с C1, так как более современный C2 в этом поколении не появится.

Главный недостаток такого решения в том, что модем поддерживает лишь диапазон sub-6 ГГц, тогда как mmWave способен обеспечивать скорость загрузки свыше 1 Гбит/сек. Для сравнения — sub-6 ГГц даёт обычно от 100 до 700 Мбит/сек. Тем не менее, у sub-6 есть и важные преимущества — гораздо более широкое покрытие, стабильность сигнала и меньшее энергопотребление. Именно поэтому iPhone 16e позиционировался как лучший 6,1-дюймовый смартфон Apple по автономности, чему во многом способствовал C1. Ожидается, что аналогичные преимущества получит и iPhone 17 Air, особенно учитывая слухи о скромном аккумуляторе ёмкостью всего 2800 мАч. Будет интересно посмотреть на его тесты скорости.
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
