iPhone 17 Air получит самый тонкий в мире корпус

Судя по данным от многочисленных инсайдеров, компания Apple готовится внести значительные изменения в линейку смартфонов iPhone 17 в следующем году, выпустив в том числе сверхтонкую версию под названием iPhone 17 Air. Скорее всего, толщина iPhone 17 Air будет варьироваться от 5 до 6,25 мм, что действительно можно назвать очень тонким корпусом по сравнению с базовой моделью iPhone 16, толщина которой составляет 7,8 мм (а толщина модели iPhone 16 Pro вовсе составляет 8,25 мм). Но, конечно, ради снижения толщины корпуса производителю придётся отказаться от определённых элементов. Например, инсайдеры уверены, что устройство будет лишено физического слота для SIM-карты, получит упрощённую камеру и, вероятно, более простой процессор с менее крупной системой охлаждения, ведь в противном случае смартфон будет постоянно перегреваться.

И хотя конкретные параметры камеры новинки пока что не раскрыты, предполагается, что устройство будет похоже на iPhone SE 4, который должен выйти в начале следующего года. В результате устройство точно не станет самым мощным или продвинутым iPhone в новой линейке, но оно, вероятно, привлечёт пользователей, желающих получить более тонкое и лёгкое устройство в новом дизайне. Но стоимость гаджета, по словам специалистов, составит 999 долларов, так что в определённом смысле это достаточно дорогой гаджет — да, он будет тонким, но это всё равно сложно оправдать с учётом того, что за эти деньги можно будет взять обычный флагман с двумя объективами.
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