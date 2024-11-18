iPhone 17 Air уступит Galaxy S25 Slim в производительности

Некоторое время назад инсайдеры поделились информацией о том, что компания Apple работает над самым тонким iPhone за всю историю существования гиганта из Купертино, который, вероятно, будет представлен во второй половине следующего года. И, как оказалось, конкуренты решили не ждать, пока производитель вырвется вперёд — по данным специалистов, Samsung уже разрабатывает Galaxy S25 Slim, который может выйти одновременно с остальными моделями серии и будет при этом крайне тонким устройством. Здесь стоит объяснить, что iPhone 17 Air, самый тонкий смартфон Apple, будет позиционироваться как флагман, хотя на самом деле его характеристики будут отличаться от моделей Pro в худшую сторону. Например, ожидается, что он получит одиночную камеру и чип, аналогичный стандартным моделям, а не Pro-версиям.

Это значит, что данный смартфон уступит топовым моделям по своим возможностям и его основная фишка будет в тонком корпусе. При этом стоимость iPhone 17 Air может даже превысить стоимость моделей Pro исключительно из-за его ультратонкого форм-фактора. Samsung же готовит Galaxy S25 Slim, который станет прямым конкурентом ультратонкому iPhone, но при этом получит крайне производительное железо и ту же флагманскую камеру. Это может быть интересным решением для тех, кто хочет получить максимальную производительность, но при этом не желает мириться с толстым корпусом других флагманских гаджетов. Но пока что это только предположения — все детали раскроют на презентациях.
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