iPhone 17 Pro Max - самый автономный смартфон на рынке?

Новая линейка iPhone 17 вызвала оживлённые обсуждения не только из-за дизайна и производительности, но и по поводу автономности, особенно в случае с iPhone Air. В условиях, когда смартфоны становятся главным инструментом для работы и общения, время работы без подзарядки играет решающую роль при выборе модели. И разница в автономности между iPhone 17 Pro Max и iPhone Air оказалась особенно показательной. Тест батареи iPhone 17, проведённый изданием Tom’s Guide, включал непрерывное веб-сёрфинг через сеть 5G при яркости экрана 150 нит. В итоге iPhone Air проработал 12 часов 2 минуты, базовый iPhone 17 — 12 часов 47 минут, iPhone 17 Pro выдержал 15 часов 32 минуты, а рекордсменом стал iPhone 17 Pro Max с результатом 17 часов 54 минуты.

Разница впечатляет — старшая модель держалась почти в полтора раза дольше, что даёт ей около 48 процентов преимущества над iPhone Air. Это вполне объяснимо — компактный корпус Air ограничивает размер аккумулятора, в то время как крупный Pro Max располагает куда большим запасом энергии. Для тех, кто часто оказывается вдали от розетки, это может стать главным аргументом при выборе. Официальные показатели Apple при воспроизведении видео офлайн подтверждают результаты теста. iPhone Air рассчитан на 27 часов работы, iPhone 17 на 30 часов, iPhone 17 Pro на 33 часа, а iPhone 17 Pro Max способен выдержать 39 часов. Эти цифры совпадают с практическими замерами, закрепляя за iPhone 17 Pro Max звание самого автономного устройства линейки.
Motorola Razr 60 получит уникальное исполнение…
Пользователям, которым приглянулся складной флагман Motorola Razr 60, но они считают его недостаточно эфф…
В сеть слили характеристики экрана iPhone 17 Air…
Разработчики уже могут опробовать вторую бета-версию iOS 26, и те, кто сразу же занялся разбором свежей п…
Квадратный смартфон iKKO Mind One готов к выходу …
Компания iKKO Audio объявила о скором выпуске необычного смартфона iKKO Mind One, который получит одинарн…
Samsung выпустит трискладной смартфон уже в этом году…
Вчерашняя презентация Galaxy Unpacked прошла без ожидаемого анонса трёхскладного смартфона Samsung, однак…
Google Pixel 10 сделает упор на ИИ-фотографию…
Техническое сообщество с нетерпением ждёт выхода серии смартфонов Google Pixel 10, которая, по слухам, пр…
Google Pixel 10 Pro полностью рассекречен …
Профильное издание Android Headlines опубликовало подробности о флагманских смартфонах Google Pixel 10 Pr…
iPhone 17 Pro Max получит аккумулятор с металлическим покрыт…
До сентябрьской презентации Apple остаётся меньше месяца, и в сеть уже утекли внутренние изображения iPho…
Складной iPhone получит подэкранную камеру с ограничениями…
Согласно новому отчёту аналитиков, в следующем году iPhone ожидает масштабное обновление дизайна — фронта…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor