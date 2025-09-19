iPhone 17 Pro Max - самый автономный смартфон на рынке?

Новая линейка iPhone 17 вызвала оживлённые обсуждения не только из-за дизайна и производительности, но и по поводу автономности, особенно в случае с iPhone Air. В условиях, когда смартфоны становятся главным инструментом для работы и общения, время работы без подзарядки играет решающую роль при выборе модели. И разница в автономности между iPhone 17 Pro Max и iPhone Air оказалась особенно показательной. Тест батареи iPhone 17, проведённый изданием Tom’s Guide, включал непрерывное веб-сёрфинг через сеть 5G при яркости экрана 150 нит. В итоге iPhone Air проработал 12 часов 2 минуты, базовый iPhone 17 — 12 часов 47 минут, iPhone 17 Pro выдержал 15 часов 32 минуты, а рекордсменом стал iPhone 17 Pro Max с результатом 17 часов 54 минуты.

Разница впечатляет — старшая модель держалась почти в полтора раза дольше, что даёт ей около 48 процентов преимущества над iPhone Air. Это вполне объяснимо — компактный корпус Air ограничивает размер аккумулятора, в то время как крупный Pro Max располагает куда большим запасом энергии. Для тех, кто часто оказывается вдали от розетки, это может стать главным аргументом при выборе. Официальные показатели Apple при воспроизведении видео офлайн подтверждают результаты теста. iPhone Air рассчитан на 27 часов работы, iPhone 17 на 30 часов, iPhone 17 Pro на 33 часа, а iPhone 17 Pro Max способен выдержать 39 часов. Эти цифры совпадают с практическими замерами, закрепляя за iPhone 17 Pro Max звание самого автономного устройства линейки.