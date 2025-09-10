iPhone 17 Pro Max оценили в 300 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры уже начали принимать предварительные заказы на представленные сегодня смартфоны серии iPhone 17. Например, МТС оценил базовый iPhone 17 в 110 и 135 тысяч рублей за версии с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти. Тонкий iPhone Air стоит 145 и 170 тысяч рублей соответственно. iPhone 17 Pro обойдется в 165, 195 и 225 тысяч рублей за варианты на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Наконец старшая модель оценена в 185, 215, 245 и безумные 300 тысяч рублей в версиях на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ соответственно. Последняя стоит в США 2000 долларов или 165 тысяч рублей по актуальном курсу. Очевидно, что вскоре после старта продаж ритейлеры скорректируют цены в сторону более адекватных значений.