iPhone 17 Pro Max оказался автономнее Samsung Galaxy S25 Ultra

YouTube-канал PhoneBuff опубликовал результаты сравнения автономности флагманских смартфонов iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL. Впервые за долгое время новинка Apple оказалась лучше своих Android-конкурентов. Она проработала 13 часов и 5 минут против 11 часов и 50 минут у Samsung, а также 10 часов и 45 минут у Google. Что касается ёмкости аккумуляторов, то она составляет 5088, 5000 и 5200 мАч соответственно.

Напомним, что флагман Apple также оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (26-мм, 13-мм сверхширик и телеобъектив), фронтальной камерой на 18 Мп, 6,9-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с поддержкой адаптивной кадровой частоты от 1 Гц до 120 Гц и яркостью до 3000 нит, алюминиевым корпусом, фирменной 3-нанометровой однокристальной системой A19 Pro и новой системой охлаждения.