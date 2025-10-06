iPhone 17 Pro Max возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных мобильных устройств Apple. В списке впервые оказались новинки из серии iPhone 17. Довольно предсказуемо первое место среди смартфонов занял топовый iPhone 17 Pro Max с результатом в 2,37 млн баллов. За ним расположился iPhone 17 Pro с 2,32 млн баллов. А вот базовый iPhone 17 набрал 2,10 млн баллов. Все-таки процессор Apple A19 ощутимо уступает в мощности Apple A19 Pro. А последний оказывается менее производительным, чем однокристальная система M4, на которой построены планшеты iPad Pro 2024. Они набирают в AnTuTu почти 3 миллиона баллов.