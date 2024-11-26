iPhone 17 Pro будет изготовлен из алюминия

Многие пользователи ожидали, что главным событием сентября следующего года станет анонс iPhone 17 Air с его рекордно тонким корпусом, но теперь, видимо, внимание может быть сосредоточено на других моделях компании, у которых фишек всё же побольше. Например, компания Apple, судя по всему, готовит значительное обновление для серии Pro. Судя по информации инсайдеров, модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max снова будут использовать алюминиевые рамки, отказавшись от эксперимента с титаном всего через два поколения. Однако это не единственное изменение. На тыльной панели смартфонов появится прямоугольный выступ для камер, который тоже будет выполнен из алюминия вместо стекла.

Кроме того, если верить информации западных журналистов, тыльная панель устройств будет состоять из алюминия в верхней части и стекла в нижней. Такое решение позволит сохранить поддержку беспроводной зарядки для новых смартфонов, потому что сплошной алюминий бы нивелировал этот момент. Примечательно, что алюминиевый блок камер будет размещён на алюминиевой панели, тогда как ранее производитель всегда использовал стекло. Кроме того, выступ для камер станет ещё больше, что соответствует текущей тенденции в дизайне смартфонов. И если эти слухи подтвердятся, это станет самым серьёзным изменением дизайна для флагманских моделей Apple за последние несколько лет, потому что производитель явно не спешит с различного рода изменениями в корпусе в последнее время.