iPhone 17 Pro будет изготовлен из алюминия

Кроме того, если верить информации западных журналистов, тыльная панель устройств будет состоять из алюминия в верхней части и стекла в нижней. Такое решение позволит сохранить поддержку беспроводной зарядки для новых смартфонов, потому что сплошной алюминий бы нивелировал этот момент. Примечательно, что алюминиевый блок камер будет размещён на алюминиевой панели, тогда как ранее производитель всегда использовал стекло. Кроме того, выступ для камер станет ещё больше, что соответствует текущей тенденции в дизайне смартфонов. И если эти слухи подтвердятся, это станет самым серьёзным изменением дизайна для флагманских моделей Apple за последние несколько лет, потому что производитель явно не спешит с различного рода изменениями в корпусе в последнее время.