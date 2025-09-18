iPhone 17 Pro демонстрирует высокий FPS в играх

Apple сняла эмбарго на обзоры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, и интернет тут же заполонили тесты новых флагманов. Главное внимание, разумеется, привлек процессор A19 Pro — особенно его игровые возможности. Сравнительные испытания показали огромный прирост производительности относительно A18 Pro и A17 Pro — в некоторых играх частота кадров выросла до 69 процентов. Популярный техноблогер Geekerwan протестировал новинки в ряде проектов уровня AAA. Так как релизы вроде Resident Evil 4 Remake, Death Stranding и Assassin’s Creed Mirage доступны на iOS, благодаря A19 Pro мобильный гейминг по уровню качества всё ближе к консолям и ПК. Отдельно стоит отметить, что отказ от титана в корпусе и переход на алюминий, а также внедрение испарительной камеры значительно улучшили тепловой режим устройств.

Это позволило A19 Pro работать на более высоком пределе мощности и выдавать рекордные показатели FPS. В Resident Evil 4 Remake смартфон с A19 Pro обеспечил в среднем 52,2 кадра в секунду при энергопотреблении 6,1 Вт, что на 56 процентов выше A18 Pro и на 65 процентов выше A17 Pro. В Death Stranding результат составил 47,1 FPS при 6,1 Вт, то есть прирост на 60 процентов по сравнению с A18 Pro и на 69 процентов относительно A17 Pro. В Assassin’s Creed Mirage процессор выдал 29,7 FPS при 5,6 Вт, что на 45 процентов больше, чем у A18 Pro, и на 61 процент больше, чем у A17 Pro. Так что A19 Pro не только заметно обошёл предшественников, но и приблизил iPhone 17 Pro к уровню полноценных игровых систем.