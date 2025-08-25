iPhone 17 Pro может получить реверсивную зарядку

Функция реверсивной беспроводной зарядки уже несколько лет присутствует у смартфонов Samsung, позволяя подзаряжать аксессуары вроде наушников и часов. Apple же традиционно не спешила внедрять такую технологию, но инсайдер Fixed Focus Digital утверждает, что в 2025 году она всё же появится — в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Повод для слухов есть — в новых «прошках» ожидаются увеличенные батареи, новая система охлаждения с испарительной камерой и возвращение к металлическому корпусу, который лучше отводит тепло. Всё это в совокупности может намекать на подготовку к реверсивной зарядке. Логика проста — если аккумулятор стал более ёмким, он сможет не только дольше держать заряд самого смартфона, но и подзарядить, например, AirPods или Apple Watch.

Тем не менее, доверять информации полностью не стоит — слухи о появлении реверсивной зарядки в iPhone всплывают почти каждый год, но Apple каждый раз их опровергает релизом без этой функции. Возможно, компания решит внедрить её только с переходом на новые кремний-углеродные аккумуляторы, которые обещают ещё больше энергии и лучшую эффективность. С другой стороны, для реализации этой технологии нужно существенно улучшить отвод тепла, так как во время зарядки корпус устройства так или иначе нагревается, а если это будет слишком уж заметный эффект, то начинка смартфона может и не выдержать. Так что сильно надеяться на релиз этой функции пока что не стоит — Apple явно не спешит в плане инноваций.
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
