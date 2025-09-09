iPhone 17 Pro оценен в 1100 долларов

Компания Apple представила флагманские смартфоны iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые получили обновленный дизайн тыльной камеры. Последняя теперь занимает всю ширину верхней части задней панели. В неё вошло три 48 Мп модуля (26-мм, 13-мм и телеобъектив на крупном сенсоре).

Новинка также оснащается 18-Мп фронтальной камерой, 6,3- и 6,9-дюймовыми экранами Super Retina XDR с поддержкой адаптивной частоты обновления от 1 Гц до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, алюминиевым корпусом и защитным стеклом с обеих сторон Ceramic Shield 2, 3-нанометровой однокристальной системой A19 Pro с шестиядерным CPU и пятиядерным GPU, новой системой охлаждения, аккумулятором с автономностью 33 часа воспроизведения видео в базовой Pro-модели и 39 часов в старшей модели. Смартфоны оценены от 1100 и 1200 долларов соответственно за базовую версию с 256 ГБ встроенной памяти.