iPhone 17 Pro почему-то лишили ночного режима

Пользователи iPhone 17 Pro получили меньше возможностей для съёмки в условиях слабого освещения по сравнению с владельцами более ранних моделей. В частности, на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max больше нельзя выбрать Ночной режим при съёмке в портретном режиме, который добавляет кадру художественный эффект глубины резкости — об этом говорится в руководстве поддержки на сайте Apple. Как отмечает 9to5Mac, на странице поддержки приведён список моделей, совместимых с разными функциями Ночного режима. На iPhone 17 Pro он всё ещё работает в обычном режиме Фото, при съёмке селфи и таймлапсов, но в списке устройств, поддерживающих его в портретном режиме, модели iPhone 17 Pro нет. В этот перечень входят iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Пользователи iPhone 17 Pro на Reddit ещё в прошлом месяце сообщали, что этой функции нет, но компания Apple не объяснила, почему убрала возможность на своих новых Pro-моделях и появится ли она в будущем. При этом пользователям iPhone 17 Pro всё ещё доступна ночная съёмка в других режимах. Однако любителям портретного режима, который даёт более чёткий фокус на объекте и размывает фон, придётся смириться с урезанными возможностями — в условиях слабого освещения съёмка теперь ощущается как шаг назад для флагмана Apple. И это достаточно странное решение на самом деле, но, возможно, это просто баг.