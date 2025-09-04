iPhone 17 Pro подорожает на 100 долларов

Анализ JPMorgan показывает, что Apple, вероятно, возьмёт часть дополнительных расходов на себя, чтобы смягчить удар по покупателям, особенно на фоне опасений серьёзного повышения цен из-за тарифов. В целом изменения коснутся только iPhone 17 Pro, но благодаря увеличению памяти за те же деньги пользователи фактически получают больше выгоды — примерно так же, как это было с iPhone 16 Pro Max в прошлом году. Даже если рост цен затронет одну-две модели, в общем восприятии линейка не станет заметно дороже, и именно это, по мнению экспертов, и объясняет выбранную Apple стратегию — компания не хочет терять покупателей. Официальный анонс iPhone 17 состоится уже 9 сентября на мероприятии компании под названием «Awe dropping». Вместе с новыми смартфонами будут представлены Apple Watch и AirPods, но они ничего кардинально нового, скорее всего, не получат.