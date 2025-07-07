iPhone 17 Pro показали на новом рендере

Информатор Majin Bu опубликовал качественные изображения iPhone 17 Pro и Pro Max, который демонстрируют обновлённый дизайн. Отметим блок основной камеры во всю ширину тыльной панели и чуть смещенный вниз логотип Apple. При этом, блок камеры будет выполнен из глянцевого стекла, а остальная часть задней панели из матового стекла. Ранее сообщалось, что iPhone 17 Pro Max сможет похвастаться обновлённым MagSafe и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Напомним, что актуальный iPhone 16 Pro Max имеет батарею ёмкостью 4676 мАч, а iPhone 15 Pro Max – 4422 мАч. Что касается базовой модели iPhone 17, то ей приписывают наличие фиолетовой расцветки и экрана с высокой частотой обновления. Официальная презентация новых смартфонов Apple ожидается в сентябре.