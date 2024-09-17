iPhone 17 Pro получит чип, изготовленный на 2 нм

Судя по информации инсайдеров, компания Apple планирует представить чипы, изготовленные по технологическому процессу в 2 нанометра, уже в следующем году, как раз к выходу линейки новых флагманских смартфонов iPhone 17. И эти чипы, скорее всего, будут производиться на заводах TSMC, однако, по информации надёжных источников, тайваньский производитель сталкивается с проблемами в производственном процессе, что может вынудить компанию перенести запуск нового техпроцесса на следующий год, например. Стоит понимать, что компания Apple зарезервировала всю мощность заводов TSMC для выпуска чипов по технологии 2 нм, но из-за низкого выхода пригодных к использованию кристаллов новый процессор появится только в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

И только в том случае, если технологический процесс к тому моменту наладят для достаточно высоких объёмов производства. Партнёрам сначала необходимо предоставить материалы, оборудование, интеллектуальные решения для полупроводников и средства автоматизации проектирования электроники, а только после этого заводы смогут выпускать достаточно качественные чипы в нужном количестве. С другой стороны, у Apple нет выбора, потому что никто больше на рынке процессоры по данному технологическому процессу не выпускает. Соответственно, компания может только ждать, пока производитель будет готов к запуску нового технологического процесса, либо же использовать текущие технологии на 3 нм.
OnePlus Ace 3 Pro Titanium Mirror Silver показали на рендера…
Вслед за керамическим OnePlus Ace 3 Pro, китайский производитель опубликовал изображения смартфона в испо…
Huawei представила смартфон Mate XT Ultimate Design…
Сегодня компания Huawei официально представила складной флагманский смартфон Mate XT Ultimate Design, кот…
Tecno представила складной флагман Phantom V Fold2…
Сегодня компания Tecno представила новый флагманский складной смартфон Phantom V Fold2 , который получил …
iPhone 16 будет продаваться хуже Pro-версии…
До официального анонса линейки iPhone 16 остаются считанные часы и перед началом грандиозного мероприятия…
Официально: CMF Phone 1 получит 50-Мп камеру Sony…
Компания Nothing опубликовала новые подробности о смартфоне CMF Phone 1, официальная презентация которо…
Huawei Mate XT Ultimate могут выпустить за пределами Китая…
Когда компания Huawei официально анонсировала свой складной смартфон Mate XT Ultimate, уникальный гаджет …
Смартфон Moto G35 5G оценили в 200 евро …
Компания Motorola объявила европейскую цену на представленный сегодня недорогой смартфон Moto G35 5G. Апп…
Infinix Note 40 Pro+ появился в российской продаже …
Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Note 40 Pro+, рекомендованная цена которого сос…
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170Кнопочный телефон с хорошей автономностью. Обзор Xenium X170
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor