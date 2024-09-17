iPhone 17 Pro получит чип, изготовленный на 2 нм

Судя по информации инсайдеров, компания Apple планирует представить чипы, изготовленные по технологическому процессу в 2 нанометра, уже в следующем году, как раз к выходу линейки новых флагманских смартфонов iPhone 17. И эти чипы, скорее всего, будут производиться на заводах TSMC, однако, по информации надёжных источников, тайваньский производитель сталкивается с проблемами в производственном процессе, что может вынудить компанию перенести запуск нового техпроцесса на следующий год, например. Стоит понимать, что компания Apple зарезервировала всю мощность заводов TSMC для выпуска чипов по технологии 2 нм, но из-за низкого выхода пригодных к использованию кристаллов новый процессор появится только в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

И только в том случае, если технологический процесс к тому моменту наладят для достаточно высоких объёмов производства. Партнёрам сначала необходимо предоставить материалы, оборудование, интеллектуальные решения для полупроводников и средства автоматизации проектирования электроники, а только после этого заводы смогут выпускать достаточно качественные чипы в нужном количестве. С другой стороны, у Apple нет выбора, потому что никто больше на рынке процессоры по данному технологическому процессу не выпускает. Соответственно, компания может только ждать, пока производитель будет готов к запуску нового технологического процесса, либо же использовать текущие технологии на 3 нм.