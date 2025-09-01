iPhone 17 Pro получит испарительную камеру

Вероятно, считала его избыточным — iPhone традиционно не позиционировались как устройства для тяжёлых нагрузок. Однако с появлением A17 Pro в 2023 году ситуация изменилась, так как смартфоны научились запускать AAA-игры вроде Resident Evil Village и Resident Evil 4 Remake, а также получили поддержку аппаратного рейтрейсинга. Теперь испарительная камера выглядит уже не роскошью, а необходимостью. Помимо игр, всё большее давление на систему охлаждения создают и ИИ-приложения, активно задействующие вычислительные блоки. Увеличенный корпус iPhone 17 Pro Max даст инженерам возможность разместить более крупную испарительную камеру, что потенциально обеспечит лучший тепловой баланс, чем у стандартного iPhone 17 Pro. Но пока что это всего лишь слухи от инсайдеров.