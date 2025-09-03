iPhone 17 Pro получит улучшенную систему охлаждения

Менее чем за неделю до презентации Apple, которая пройдёт 9 сентября, инсайдер Instant Digital с Weibo поделился свежими деталями о iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Если информация верна, новые модели получат один из самых заметных апгрейдов iPhone последние много лет — с улучшенной системой охлаждения, более ёмким аккумулятором и повышенной яркостью дисплея. Главное нововведение — переработанная система терморегуляции, которая должна решить проблему перегрева и троттлинга при высоких нагрузках. Сейчас iPhone снижает производительность при нагреве, чтобы защитить компоненты, что мешает, например, в играх или при записи видео в 4K. В iPhone 17 Pro этот эффект обещают минимизировать, позволяя смартфону дольше работать на пиковых частотах без перегрева.

Кроме того, экраны Pro-моделей смогут дольше удерживать повышенную яркость на улице. В предыдущих iPhone максимальная яркость быстро снижалась, чтобы избежать перегрева, а теперь её обещают сделать устойчивой даже на солнце. Это напрямую поможет пользователям, которые снимают видео или часто пользуются смартфоном в условиях яркого освещения. Автономность тоже станет заметно лучше — Apple увеличит ёмкость батареи, добавит энергоэффективный A19 Pro и использует преимущества новой системы охлаждения. В результате iPhone 17 Pro может стать самым живучим iPhone в истории, выдерживая полный день активной нагрузки без подзарядки. Правда, пока что это всего лишь слухи — стоит подождать анонса.
