iPhone 17 Pro поставил рекорд производительности

Первые результаты Geekbench 6 для процессора A19 Pro вызвали разочарование у тех, кто рассчитывал на апгрейд до iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max. Но как только розничные экземпляры попали независимым обзорщикам, ситуация прояснилась — новый флагманский чип Apple оказался настоящим монстром. A19 Pro не только обошёл все процессоры Android-флагманов, но и сделал это при минимальном энергопотреблении среди участников свежих замеров. В тестах A19 Pro показал 4019 баллов в одноядерном режиме и 11054 балла в многоядерном. Ближайшим соперником оказался Snapdragon 8 Elite в смартфоне REDMAGIC 10 Pro+, но он всё же сильно отставал. Таким образом, A19 Pro поставил рекорд по одноядерной производительности и опередил конкурентов в обоих режимах Geekbench 6.

Конечно, впереди ещё выход Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500 и Exynos 2500, но уже сейчас можно сказать, что Apple задала высокую планку. Особое внимание заслуживает соотношение мощности и потребления. По данным издания Geekerwan, A19 Pro достиг многоядерного результата при энергопотреблении всего 12,1 Вт, что сделало его самым эффективным процессором среди протестированных. Для сравнения, Xiaomi XRING 01 потреблял 14,1 Вт и при этом не смог преодолеть планку в 10 тысяч баллов, Snapdragon 8 Elite требовал на 28,8 процента больше энергии для высоких показателей, а Dimensity 9400 оказался самым прожорливым с 18,4 Вт. Это действительно впечатляет на самом деле, особенно на фоне предшественников.