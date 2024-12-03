iPhone 17 Pro всё же не получит корпус из алюминия

На прошлой неделе появились интересные новости от надёжных инсайдеров о том, что в смартфонах iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые выйдут в 2025 году, Apple может отказаться от титанового сплава каркаса и вернуться к алюминиевой рамке. Это решение, по слухам, поставит компанию в очень неприятное положение, потому что Apple использовала титан всего два поколения, а теперь от него отказывается, плюс нержавеющую сталь использовать тоже не будут, а ведь ранее для компании это был основной материал. При этом другой инсайдер с платформы Weibo, китайской социальной сети, опровергает эти слухи, заявляя, что возвращение к алюминию для моделей Pro нанесло бы серьёзный удар по репутации Apple.

Компания много лет убеждает пользователей, что нержавеющая сталь и титан значительно превосходят алюминий по качеству и премиальности, так что переход на данный металл вызвал бы море вопросов со стороны потенциальных покупателей. И это звучит вполне логично. За последние несколько лет Apple активно подчёркивала, что использование сначала нержавеющей стали, а затем титана делает Pro-модели более премиальными и надёжными. Тем не менее, учитывая, насколько ориентированной на прибыль стала Apple, такой шаг вполне можно объяснить желанием сэкономить. Алюминий дешевле как стали, так и титана, что позволило бы увеличить прибыль с каждого проданного устройства. А прорекламировать алюминий и изменить свой подход производитель может буквально в любой момент.