iPhone 17 Pro всё же не получит корпус из алюминия

Компания много лет убеждает пользователей, что нержавеющая сталь и титан значительно превосходят алюминий по качеству и премиальности, так что переход на данный металл вызвал бы море вопросов со стороны потенциальных покупателей. И это звучит вполне логично. За последние несколько лет Apple активно подчёркивала, что использование сначала нержавеющей стали, а затем титана делает Pro-модели более премиальными и надёжными. Тем не менее, учитывая, насколько ориентированной на прибыль стала Apple, такой шаг вполне можно объяснить желанием сэкономить. Алюминий дешевле как стали, так и титана, что позволило бы увеличить прибыль с каждого проданного устройства. А прорекламировать алюминий и изменить свой подход производитель может буквально в любой момент.