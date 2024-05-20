iPhone 17 Slim получит необычную систему камер

С момента запуска смартфона iPhone 12 дизайн iPhone оставался практически неизменным, а расположение камеры сохраняется ещё дольше — складывается впечатление, что производитель не сильно спешит менять что-то в своём гаджете, так как в этом нет особой необходимости. Но, если верить инсайдерам, компания Apple может пересмотреть дизайн iPhone 17 Slim, сделав его похожим на последние смартфоны Google Pixel. Судя по имеющимся данным, аппаратная часть камеры может переместиться с левой стороны устройства в центр. Более того, камера может быть расположена горизонтально, что в корне отличается от текущего дизайна. Согласно информации от The Information, Apple планирует выпустить новый iPhone 17 в следующем году, и этот флагман будет значительно отличаться по дизайну от текущих моделей.

Да, в это верится с огромным трудом, но вместо квадратного модуля у iPhone 17 будет горизонтальный модуль камеры — это сделает устройство более симметричным сзади по сравнению с текущей версией, что позволит устройству лежать на столе или любой плоской поверхности. Кроме того, специалисты сообщают, что новая премиальная версия iPhone 17 будет иметь экран диагональю 6,5 дюйма и заметно более тонкий алюминиевый корпус. Впрочем, до релиза данного гаджета остаётся полтора года и за это время компания может изменить свои планы, переделать дизайн и многие другие элементы конструкции. Так что стоит относиться к данным новостям более спокойно — это всего лишь предположения инсайдеров.
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