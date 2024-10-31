iPhone 17 Slim получит одинарную камеру

Сетевые источники сообщают, что в сентябре 2025 года компания Apple представит совершенно новый смартфон iPhone 17 Slim. Утверждается, что новинка заменит в линейке модель iPhone Plus. Смартфон оснастят тонким корпусом, флагманской однокристальной системой Apple A19 (iPhone 17 Pro получит Apple A19 Pro), 8 ГБ ОЗУ (iPhone 17 Pro и Pro Max смогут похвастаться 12 ГБ оперативной памяти), 6,6-дюймовым экраном, 24-Мп фронтальной камерой 24 Мп с поддержкой Face ID, одинарной 48-Мп основной камерой и алюминиевым корпусом, благодаря чему аппарат будет не только тонким, но и еще легким. А вот сохранит ли новинка цену нынешнего iPhone 16 Plus, пока не сообщается.

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