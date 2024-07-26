iPhone 17 Slim получит странную систему камер

Линейка смартфонов iPhone 16, судя по ранее слитым данным, должна стать достойным преемником iPhone 15 благодаря новой кнопке Capture и улучшенному аппаратному оборудованию камеры. Однако, и это было вполне ожидаемо после WWDC 2024, компания Apple также будет предлагать своим пользователям множество нововведений в программном обеспечении. Речь идёт, естественно, про сервис искусственного интеллекта Apple Intelligence и различные сервисы на базе этой технологии. И лишь в следующем году с релизом линейки iPhone 17 компания представит Slim-версию, которая, по мнению многих инсайдеров, будет существенным апгрейдом по сравнению с текущей линейкой.

Изначально инсайдеры сообщали, что смартфон iPhone 17 Slim будет флагманским устройством и заменит модель Plus в линейке. Теперь же появились данные о том, что производитель сохранит смартфон Plus, а Slim будет представлять собой отдельное устройство. По данным известного аналитика, iPhone 17 Slim будет оснащён процессором A19, как и во всех смартфонах базовой линейки iPhone 17. Однако устройство также будет оснащено первым 5G-модемом компании, поскольку Apple стремится уйти от сотрудничества с Qualcomm. Кроме того, по непроверенной информации, компания Apple также решила установить всего одну тыльную камеру в iPhone 17 Slim. Это интересное решение, потому что ранее у смартфонов базовой линейки камера всегда была сдвоенная. Соответственно, теперь у пользователей не будет ультраширокоугольной камеры.