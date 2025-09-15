iPhone 17 бъёт рекорды предзаказов

В совокупности Apple собирается выпустить сто миллионов смартфонов линейки iPhone 17 в 2025 году, чтобы удовлетворить растущий спрос. Этому способствовали несколько факторов — увеличение базового хранилища до 256 ГБ даже в самой доступной модели, переход на LTPO OLED-панель в обычном iPhone 17 и новый тонкий форм-фактор iPhone 17 Air. Отдельно стоит отметить планы компании по выпуску iPhone 17 Air — в текущем квартале объём его производства увеличат на двести процентов по сравнению с iPhone 16 Plus. Такой шаг подчёркивает уверенность Apple в том, что новая модель станет одним из ключевых драйверов продаж. При этом стоит напомнить, что в Китае данный смартфон продавать не будут из-за отсутствия физического слота под SIM-карту, что существенно ударит по общим объёмам продаж смартфона в мире. Это большая проблема.