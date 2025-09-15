iPhone 17 бъёт рекорды предзаказов

Судя по последним данным, у Apple в руках настоящий хит — линейка iPhone 17 показывает рекордный спрос, что отражается на сроках поставок. Аналитик Bank of America Вамси Мохан отмечает, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max уже сейчас задерживаются с отправкой сильнее, чем iPhone 16 на том же этапе предзаказов. Более того, таких продолжительных сроков ожидания для топовых моделей не было с времён iPhone 11 в 2019 году. Эти наблюдения совпадают с прогнозами известного аналитика Мин-Чи Куо. По его данным, Apple заложила план производства Pro-версий примерно на двадцать пять процентов выше, чем год назад для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

В совокупности Apple собирается выпустить сто миллионов смартфонов линейки iPhone 17 в 2025 году, чтобы удовлетворить растущий спрос. Этому способствовали несколько факторов — увеличение базового хранилища до 256 ГБ даже в самой доступной модели, переход на LTPO OLED-панель в обычном iPhone 17 и новый тонкий форм-фактор iPhone 17 Air. Отдельно стоит отметить планы компании по выпуску iPhone 17 Air — в текущем квартале объём его производства увеличат на двести процентов по сравнению с iPhone 16 Plus. Такой шаг подчёркивает уверенность Apple в том, что новая модель станет одним из ключевых драйверов продаж. При этом стоит напомнить, что в Китае данный смартфон продавать не будут из-за отсутствия физического слота под SIM-карту, что существенно ударит по общим объёмам продаж смартфона в мире. Это большая проблема.
